ABD Kongresi'nden Guantanamo'ya Kapatma Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Guantanamo gözaltı merkezinin daimi olarak kapatılması için Trump yönetimine mektup gönderdi. Mektupta, merkezde işkence gibi uygulamaların yapıldığı ve göçmenlerin hukuksuz yollarla tutulduğuna dikkat çekildi.

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib'in başını çektiği bir grup kongre üyesi, "işkence" gibi uluslararası hukuka aykırı birçok eylemle gündeme gelen Guantanamo'daki gözaltı merkezinin daimi olarak kapatılması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine mektup yolladı.

Tlaib resmi internet sayfasından, Trump yönetiminin, Guantanamo'ya yaklaşık 9 bin kişiyi göndermeyi planladığı iddialarına ilişkin mektup yayımladı.

15 kongre üyesinin de imzasının bulunduğu mektupta, "işkence" haberleriyle gündeme gelmiş olan Guantanamo gözaltı merkezinin daimi olarak kapatılması talep edildi.

Mektupta, "Guantanamo, 20 yılı aşkın süredir, adaletsizlik, işkence ve Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) anılmaktadır. Başkan Trump'ın, çoğunluğu sığınmacı ve mülteci olan binlerce göçmenin burada tutulması kararı hukuksuzdur." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu merkezin yıllar önce kapatılmış olması gerektiğinin altı çizilen mektupta, Guantanamo açık kaldığı sürece gelecek yönetimlerin de burayı, vatandaş olmayan kişilerin uluslararası hukuktan mahrum bırakılması için kullanacağı değerlendirmesine yer verildi.

Guantanamo gözaltı merkezi

ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dönemin Başkanı George W. Bush tarafından "teröre karşı küresel savaş" söylemiyle terör zanlısı olduğu iddia edilen kişileri tutmak ve sorgulamak için 11 Ocak 2002'de açılan Guantanamo üssündeki gözaltı merkezi, işkence gibi uluslararası hukuka aykırı birçok eylemin sembolü olarak görülüyor.

Küba'dan 1903'te kiralanan Guantanamo, bir ABD üssü olmasına rağmen ülke sınırları içerisinde bulunmadığı için burada ABD yasaları uygulanamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, göreve geldikten sonra göçmenlik karşıtı politikaları kapsamında düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.