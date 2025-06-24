ABD Kongresi'nden Guantanamo'ya Kapatma Talebi

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib'in başını çektiği bir grup kongre üyesi, "işkence" gibi uluslararası hukuka aykırı birçok eylemle gündeme gelen Guantanamo'daki gözaltı merkezinin daimi olarak kapatılması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine mektup yolladı.

Tlaib resmi internet sayfasından, Trump yönetiminin, Guantanamo'ya yaklaşık 9 bin kişiyi göndermeyi planladığı iddialarına ilişkin mektup yayımladı.

15 kongre üyesinin de imzasının bulunduğu mektupta, "işkence" haberleriyle gündeme gelmiş olan Guantanamo gözaltı merkezinin daimi olarak kapatılması talep edildi.

Mektupta, "Guantanamo, 20 yılı aşkın süredir, adaletsizlik, işkence ve Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) anılmaktadır. Başkan Trump'ın, çoğunluğu sığınmacı ve mülteci olan binlerce göçmenin burada tutulması kararı hukuksuzdur." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu merkezin yıllar önce kapatılmış olması gerektiğinin altı çizilen mektupta, Guantanamo açık kaldığı sürece gelecek yönetimlerin de burayı, vatandaş olmayan kişilerin uluslararası hukuktan mahrum bırakılması için kullanacağı değerlendirmesine yer verildi.

Guantanamo gözaltı merkezi

ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dönemin Başkanı George W. Bush tarafından "teröre karşı küresel savaş" söylemiyle terör zanlısı olduğu iddia edilen kişileri tutmak ve sorgulamak için 11 Ocak 2002'de açılan Guantanamo üssündeki gözaltı merkezi, işkence gibi uluslararası hukuka aykırı birçok eylemin sembolü olarak görülüyor.

Küba'dan 1903'te kiralanan Guantanamo, bir ABD üssü olmasına rağmen ülke sınırları içerisinde bulunmadığı için burada ABD yasaları uygulanamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, göreve geldikten sonra göçmenlik karşıtı politikaları kapsamında düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.