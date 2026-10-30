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ABD Kongre ara seçimlerinde anketler Senatoda Demokratların önde olduğunu gösteriyor

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ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senatonun 35 koltuğu için Kongre ara seçimleri yapılacak. Anketler Demokratları hem Mecliste hem Senatoda avantajlı gösterse de sonucu başa baş süren seçim bölgeleri belirleyecek.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senatoda Demokratlar önde görünüyor

Seçim sürecindeki ülkede, genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

9 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 8'i Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, bu eyaletlerden 6'sında öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar için umut var

Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu da elde etmiş olacak.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde 182, Demokratların da 227 koltuğu alması bekleniyor.

Temsilciler Meclisindeki 26 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

Buna göre, çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı durumda görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclisteki 2 sandalye boş konumda.

Kaynak: AA
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