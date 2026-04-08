WSJ: ABD, Katar'daki askeri üste mahsur kalan Afgan vatandaşlarına yeni konum arayışında

ABD, Trump yönetiminin Afgan vatandaşlarını kabul etmek için Asya ve Afrika ülkeleriyle müzakereler yürüttüğünü bildirdi. 1100'den fazla Afgan, bir yılı aşkın süredir Katar'daki askeri kampta mahsur kaldı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından tahliye edilen ancak Trump'ın Afganlara yönelik seyahat kısıtlamaları nedeniyle ABD'ye girişlerine izin verilmeyen 1100'den fazla Afgan, bir yılı aşkın süredir Katar'daki Es Sayliye askeri kampında mahsur kalmış durumda.

Bu nedenle ABD, askeri üssü kapatabilmek amacıyla Afganları kabul etmesi için Afrika ve Asya'daki ülkelerle görüşüyor.

Katar'daki Es Sayliye askeri kampının, ABD ile işbirliği yapmış ve ülkeye gelmek için başvuruda bulunmuş Afganlar için bir geçiş noktası olarak hizmet vermesi planlanmıştı.

Vizeleri 2024'e kadar onaylanan birçok Afgan, kamptan ayrılıp ABD'ye gitmeyi başardı ancak Trump'ın Ocak 2025'te göreve gelmesiyle Afganların ABD'ye giriş yapmalarını sağlayan birçok yol kapandı.

Yetkililer, kampın işletilmesinin ABD'ye ayda 10 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
