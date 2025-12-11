Haberler

ABD, California'daki bazı arazileri sınır güvenliği için Donanmaya devredecek

ABD, Kaliforniya'da 3 bin dönümlük kamu arazisini, Meksika sınırındaki güvenlik operasyonlarını desteklemek amacıyla üç yıllığına Donanma'ya devrediyor. İçişleri Bakanlığı, bu adımın, yasadışı geçişlerin yoğun olduğu bölgelerde sınır güvenliğini artırmak için atıldığını açıkladı.

ABD, California eyaletindeki yaklaşık 3 bin dönümlük kamu arazisinin yetki alanını, devam eden sınır güvenliği operasyonlarını desteklemek amacıyla "Ulusal Savunma Alanı kurması için" üç yıllığına Donanmaya devredecek.

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından, California eyaletine bağlı San Diego ve Imperial bölgelerinde bulunan arazilerin yetki devrine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, söz konusu bölgelerde bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük kamu arazisinin yetki alanının, Meksika sınırında devam eden sınır güvenliği operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD Donanmasına devredileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu yetki devrinin, "Ulusal Savunma Alanı" kurması için ABD donanmasına üç yıllığına devredildiği aktarılırken, söz konusu bölgelerin de "güney sınır boyunca yasadışı geçişler için en yoğun trafik bölgelerinden biri" olduğu belirtildi.

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başkan (Donald) Trump, sınır güvenliğimizi sağlamanın ve Amerikan egemenliğini yeniden tesis etmenin en önemli ulusal öncelikler olduğunu açıkça belirtti. Bu eylem, bu taahhüdü yerine getiriyor. Donanma ile uzun süredir devam eden güvenlik açıklarını kapatarak, ulusal savunmayı güçlendiriyor, kamu arazilerimizi yasa dışı kullanımdan koruyor ve Başkanın ABD halkının güvenliğini ve emniyetini önceliklendirme gündemini ilerletiyoruz."

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
