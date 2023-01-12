WASHİNGTON - ABD ve Japonya Savunma ve Dışişleri bakanları Washington'da görüştü Güncel Haberler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, ABD'nin başkenti Washington'da Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, ABD'nin başkenti Washington'da Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüştü. Bakanlar görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Yasin Öztürk Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Washington Japonya Güncel Haberler

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