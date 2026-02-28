Haberler

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'daki bir ilkokulda ölen çocukların sayısı 51'e yükseldi

Güncelleme:
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail ortak saldırısında hedef alınan bir ilkokulda 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıya yanıt olarak İran ordusu İsrail'e balistik füzelerle karşılık verdi.

İABD- İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nı hedef alan ABD- İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Radmehr, Minab kentinde ABD- İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda son olarak 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
