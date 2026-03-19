Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beyci bölgesinde, Haşdi Şabi'ye ait 31. Tugaya yönelik düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Yaralıların tahliyesi de uçakların bölgede uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle güçlükle gerçekleştirildi.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik ABD-İsrail saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beyci bölgesinde bulunan 31. Tugaya, ABD-İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren uçakların bölgede uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle yaralıların tahliyesinde ciddi zorluklar yaşandığı ifade edilen açıklamada, ambulans ekiplerinin birden fazla kez hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
