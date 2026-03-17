Tahran'ın güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkım oluştu

İran'ın Tahran güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgelerinde ABD-İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda büyük hasar meydana geldi. Cevadiye'de 3 bina kullanılamaz hale gelirken, 5 kişi hayatını kaybetti. Beryanek'te ise bir bina tamamen yıkıldı, 7 bina da kullanılamaz duruma geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar oluştu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde Tahran'ın güneyinde bulunan Cevadiye ve Beryanek bölgesi bombaların hedefi oldu.

AA ekibi, Cevadiye ve Beryanek'te saldırıların neden olduğu hasarı görüntüledi.

Cevadiye'deki saldırılarda 3 bina kullanılamaz hale geldi, 5 kişi hayatını kaybetti

Saldırılar sonucu Cevadiye'de 3 bina tamamen kullanılamaz hale gelirken çevrede yer alan birçok evde de ciddi hasar oluştu.

Cevadiye'deki saldırının görgü tanıkları, saldırılar sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Evleri hasar alan İranlılar, bir yandan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da geceyi geçirebilecekleri yer arayışında.

Ayrıca bölgede bulunan ve yeni yapıldığı aktarılan bir binada, evlerinin duvarı yıkılan bir ailenin branda ile duvarını kapatmaya çalıştığı görüldü.

Enkaz kaldırma çalışmalarının henüz başlamadığı Cevadiye'de, evleri hasar görenlerin eşyalarını çıkarmalarına izin veriliyor.

Beryanek'te bir bina tamamen yıkıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi

Beryanek'teki saldırılarda ise bir bina tamamen yıkılırken 7 bina da kullanılamaz hale geldi.

Tıpkı Cevadiye'de olduğu gibi Beryanek'te de evleri hasar gören İranlılar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Bölgede bulunan ve evleri hasar gören İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak eşyaları tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
