İran basını: ABD-İsrail, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırdı

ABD ve İsrail, İran'ın petrol ihracat terminallerinden biri olan Hark Adası'na birkaç saldırı düzenledi. İran medyası, saldırıda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump, Hark Adası'nın askeri hedeflerinin yok edildiğini savundu ve adanın ele geçirilmesini seçenekler arasında görüyor.

ABD- İsrail'in, İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, Hark Adası'na birkaç saldırı düzenledi ve adadan birkaç patlama sesi duyuldu.

Abd Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, daha sonra Financial Times gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak