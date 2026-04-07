ABD-İsrail, Irak'ın Enbar kentinde Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenledi

ABD ve İsrail'in Irak'ın Enbar kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye 7 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda askeri araçlar hedef alındı, maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı olmadı.

Irak haber ajansı INA'nın, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih'den naklettiği haberde, ABD- İsrail saldırılarının Haşdi Şabi Enbar Operasyonları Komutanlığı ile 13. Et-Tufuf Tugayı'na yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Düzenlenen 7 hava saldırısında iletişim tesisleri ile bir dizi askeri aracın hedef alındığı, hedef alınan yerlerde maddi hasarın meydana geldiği ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

ABD ile İsrail tarafından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Son günlerde ABD ile İsrail'in Haşdi Şabi karargahlarına yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

CHP'yi karıştıracak bir iddia daha! İş arayan üniversiteli kıza...
65 yıl aradan sonra gelen tarihi şampiyonluk

65 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da

Fenerlilerin aylardır beklediği yıldız isim sonunda İstanbul'a geldi
Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı

Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

CHP'yi karıştıracak bir iddia daha! İş arayan üniversiteli kıza...
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Hande Yener ödülü alır almaz kırdı

Ünlü şarkıcıya ödül sadece birkaç saniye dayanabildi