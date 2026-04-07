ABD-İsrail, Irak'ın Enbar kentinde Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenledi

ABD- İsrail'in, Irak'ın batısındaki Enbar kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Irak haber ajansı INA'nın, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih'den naklettiği haberde, ABD- İsrail saldırılarının Haşdi Şabi Enbar Operasyonları Komutanlığı ile 13. Et-Tufuf Tugayı'na yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Düzenlenen 7 hava saldırısında iletişim tesisleri ile bir dizi askeri aracın hedef alındığı, hedef alınan yerlerde maddi hasarın meydana geldiği ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

ABD ile İsrail tarafından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Son günlerde ABD ile İsrail'in Haşdi Şabi karargahlarına yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.