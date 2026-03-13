Haberler

İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail basını, ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıları sona erdirmesi için bir haftalık süre tanıdığını ve İran rejiminin değişim ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İsrail basını, "İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek için bir hafta süre tanıdığını" ileri sürdü.

Israel Hayom gazetesinin bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceğine işaret edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin İsrail'e saldırıları sonuçlandırması için sadece bir hafta süre tanıdığını iddia etti.

Rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade eden kaynak, bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti.

Üst düzey kaynak, savaşın ABD'de nasıl algılandığı ile İsrail'de nasıl algılandığı arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kaynak, Washington'da yetkililerin savaşın petrol fiyatlarına etkisinden endişe duyduğunu, buna karşılık İsrail'in ise savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunu kutladığını belirtti.

Kaynak ayrıca Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail'in Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen, örgütün Hamas gibi hala ayakta olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
