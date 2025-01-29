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ABD ve İsrail'den Rusya'yı kızdıracak hamle

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ABD yönetimi, İsrail'in kullanmadığı Patriot füzelerini Ukrayna'ya sevk etti. ABD, Rusya'nın tepkisinden çekindiği için başta Ukrayna'nın talebine olumlu yaklaşmadı ama İsrail'in de onayıyla füzeler Kiev'e gönderildi.

İsrail basınına göre ABD, İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya gönderiyor

ABD OLUMLU YAKLAŞMADI, NETANYAHU ONAY VERDİ

Walla haber sitesi, İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktardı. Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtildi. ABD'nin Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edildi.

90 PATRİOT FÜZESİ POLONYA'YA SEVK EDİLDİ

Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedildi. Bu doğrultuda geçen günlerde ABD ordusuna ait bir kargo uçağının İsrail'deki yaklaşık 90 Patriot füzesinin Polonya'ya götürdüğü aktarıldı. Söz konusu füzelerin Ukrayna'daki Patriot bataryalarında kullanılacağı bildirildi.

ABD ve İsrail'den Rusya'yı kızdıracak hamle
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Rusya nın yerinde olsam Gazze ye silah mühimmat desteğinde bulunurum…

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

rusya buna misilleme yapmalı yahudiler iyice kaşındı

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Haber YorumlarıYasef Behar:

bunlar eskı modeller yenılerı lazerli

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