Haberler

Abd, İran'ın Füze Saldırılarının Ardından İsrail'in Eilat Kentindeki Yakıt İkmal Uçaklarını Tahliye Etti

Abd, İran'ın Füze Saldırılarının Ardından İsrail'in Eilat Kentindeki Yakıt İkmal Uçaklarını Tahliye Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'ın Ürdün'e füze saldırısı sonrası İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan askeri yakıt ikmal uçaklarını tahliye etti. Ürdün hava savunması 3 İran füzesini imha etti. ABD-İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

KUDÜS, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD ordusu, İsrail'in Eilat kentinin yaklaşık 18 kilometre kuzeyinde yer alan Ramon Havalimanı'ndan askeri yakıt ikmal uçaklarını tahliye etti. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun pazar günkü haberine göre tahliye işlemi, İran'ın Ürdün'e yoğun füze saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşti.

İsrail devletine ait Kan TV de söz konusu havalimanındaki yolcu seferlerinin ertelendiğini bildirdi.

Ürdün Radyo ve Televizyon Kurumu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'a ait üç füzeyi havada imha ettiğini, ülkenin güneyinde yerleşim bölgesi dışında bir noktaya düşen bir füzenin de can ve mal kaybına yol açmadığını duyurdu.

Basında yer alan bazı haberlerde ise füzelerin Ürdün'ün en güneyindeki Akabe sahil kentinde konuşlu ABD'ye ait askeri uçakları hedef aldığı, söz konusu bölgenin doğrudan Eilat'ın sınır komşusu olduğu belirtildi.

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları nedeniyle Ortadoğu'daki gerilim artmış durumda. Washington yönetimi, İran hedeflerine dokuz gündür art arda saldırılar düzenlerken, Tahran yönetimi de çeşitli Körfez ülkelerindeki ABD üs ve tesislerini hedef alarak karşılık veriyor.

Kaynak: Xinhua
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi

Hazmedemedi! Maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...