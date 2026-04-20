Haberler

CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 27 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a uygulanan abluka kapsamında 27 geminin geri dönmesi için talimat verildiğini açıkladı. Ablukanın başlamasından bu yana toplamda 23 gemi, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 27??????? gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş veya çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın başlamasından bu yana (13 Nisan), ABD güçleri 27 geminin geri dönmesi veya bir İran limanına dönmesi için talimat vermiştir." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'dan 18 Nisan'da yapılan açıklamada, "ablukanın başlamasından bu yana 23 geminin, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldüğü" belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

