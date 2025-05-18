ABD, İran'la Olası Anlaşmada Uranyum Zenginleştirmesini Şart Koşuyor

ABD, İran'la Olası Anlaşmada Uranyum Zenginleştirmesini Şart Koşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile yapılacak olası bir anlaşmada uranyum zenginleştirmenin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Witkoff, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu müzakerelerdeki kırmızı çizgilerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la yapacakları olası bir anlaşmada olmazsa olmaz koşullardan birinin "Tahran'ın uranyum zenginleştirmemesi" olduğunu söyledi.

Amerikan ABC kanalına bir röportaj veren Witkoff, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Witkoff, İran'la anlaşma yapmak istediklerini ve bu konudaki iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ifade ederken, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini yineledi.

ABD'li temsilci, "Çok ama çok net bir kırmızı çizgimiz var, o da uranyum zenginleştirme konusu. Zenginleştirme kapasitesinin yüzde 1'ine bile izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Uranyum zenginleştirme programının devam etmemesi hususunda İran'la müzakerelere açık olduklarını da belirten Witkoff, "Bizim durduğumuz yer, zenginleştirme içermeyen bir anlaşma ile başlıyor. Zenginleştirmeye izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlanmayı mümkün kılar. Biz buraya bir bombanın gelmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.