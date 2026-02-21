Haberler

Axios, ABD'nin İran'ın "sembolik düzeyde" uranyum zenginleştirmesine izin verebileceğini iddia etti

Güncelleme:
ABD'nin, İran'ın nükleer programına ilişkin seçenekleri arasında sembolik uranyum zenginleştirmesi izni ve İran lideri Hamaney'in öldürülmesi gibi iddialar yer alıyor. Yetkililer, Trump yönetiminin kabul edilebilir bir anlaşma için çok sayıda senaryoyu göz önünde bulundurduğunu belirtti.

ABD'nin, İran'ın nükleer programı konusunda, "sembolik düzeyde" uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinden, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlunun öldürülmesine kadar geniş pencerede seçenekleri değerlendirebileceği iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios'a konuşan kıdemli bir ABD'li yetkili, İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin iddialarda bulundu.

Yetkili, ABD yönetiminin, İran'ın bomba yapma olasılığının ortadan kalkacağı şekilde "sembolik" düzeyde nükleer zenginleştirme izni verilmesi öngörülen bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın somut ve siyasi olarak kabul görebilecek bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacağına işaret eden yetkili, "Eğer İran bir saldırıyı engellemek istiyorsa bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yapmalı. Eğer oyun oynarlarsa çok sabırla karşılanmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan diğer yetkililer ise Trump'a İran konusunda her senaryonun sunulduğunu, bu seçeneklerden birinin İran lideri Hamaney ve oğlunun öldürülmesi olduğunu da iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtmiş, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
