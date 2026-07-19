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İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Hacıabad kentine saldırı düzenlediğini duyurdu

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ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran'ın Hacıabad kentine askeri saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya altyapı hasarı bildirilmedi. CENTCOM daha önce yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 02.10 sularında düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan eyaleti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) kısa süre önce İran'a yeni saldırılar başlattıklarını duyurmuştu. CENTCOM'un duyurusunun ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentine saldırı haberleri verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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