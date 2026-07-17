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ABD, İran'a yönelik son saldırılarında altyapı tesislerini hedef aldı

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ABD, 8 Temmuz'dan bu yana İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, son olarak ülkenin altyapı tesislerine yönelik operasyonların şiddetini artırdı. Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan gibi eyaletlerde köprüler, demir yolu bağlantı istasyonu, havalimanı ve deniz gözetleme kulesi gibi hedefler vuruldu. İranlı yetkililer, altyapıya yönelik saldırılara bölgedeki tüm altyapıyı yok ederek karşılık vereceklerini tehdit etti.

İran'a 8 Temmuz'dan bu yana saldırılarını sürdüren ABD, dün gece ülkenin altyapı tesislerini hedef alan operasyonlarının şiddetini artırdı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

ABD, İran'ın 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçtiğini öne sürdüğü bir gemiye düzenlediği saldırıyı gerekçe göstererek 8 Temmuz'da İran'ın güney kıyılarına yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.

İlk saldırılar Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerini hedef alırken, operasyonların kapsamı ilerleyen günlerde genişledi.

ABD, İran'da Hürmüzgan'ın yanı sıra Huzistan, Kirman, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Simnan ve Gülistan eyaletlerindeki hedeflere de saldırılar düzenledi.

Saldırıların ilk günlerinde ağırlıklı olarak İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait hedefleri vuran ABD, daha sonra ülkenin altyapısını hedef almaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak 9 Temmuz'da İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bulunan bir demir yolu köprüsü vuruldu.

Altyapıya yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştıran ABD, Sistan-Beluçistan eyaletindeki İranşehr Havalimanı ile Çabahar kentindeki deniz gözetleme kulesini hedef aldı. İki kez vurulan deniz gözetleme kulesi tamamen yıkıldı.

ABD'nin düzenlediği Hürmüzgan eyaletindeki saldırılarda ise Hamir ilçesinde bulunan 6 köprü ile Bender Abbas kentindeki demir yolu bağlantı istasyonu hedef alındı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin altyapısına saldırı durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceği tehdidinde bulunmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İran'ın altyapısına saldırı düzenlenirse bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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