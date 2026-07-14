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İranlı yetkili: ABD, Ahvaz kentinde bir kaç noktaya saldırı düzenledi

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ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD'nin İran'ın güneybatısında Basra Körfezinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, ABD'nin Ahvaz kentinin bir kaç noktasına saldırısı düzenlediğini söyledi.

Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda da 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanma veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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