ABD, İran ile Anlaşma Kapsamında Yaklaşık 100 Vatandaşı Sınır Dışı Etti

ABD hükümetinin, Tahran yönetimiyle varılan bir anlaşma sonucu yaklaşık 100 İran vatandaşını ülkelerine gönderdiği ileri sürüldü.

New York Times gazetesinin anlaşma sürecinde görev alan ve ismini vermek istemeyen iki İranlı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında varılan bir anlaşma neticesinde yaklaşık 100 İran vatandaşı uçaklarla ABD'den ülkeleri İran'a gönderildi.

İranlı yetkililer, sınır dışı edilenler arasında kadınların da bulunduğunu, bazılarının da çift olduğunu, kimisinin ise aylarca gözaltı merkezlerinde kaldıktan sonra gönüllü olarak ülkeden ayrılmayı tercih ettiğini ifade etti.

Sınır dışı edilen kişilerin neredeyse hepsinin sığınma taleplerinin reddedildiğini veya hakim karşısına çıkmadan sınır dışı edildiğini aktaran İranlı yetkililer, bu durumun ABD ile İran arasında "nadir görülen bir işbirliği" olduğunu ve "iki ülke arasında aylarca süren görüşmelerin doruk noktasını" yansıttığını kaydetti.