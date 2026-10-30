ABD-İran için arabuluculuk yürüten Katarlı heyetin Tahran'a geldiği öne sürüldü

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Katarlı arabuluculardan oluşan bir heyetin, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldiği öne sürüldü.

İran basınında yer alan haberlerde, arabuluculuk girişimleri kapsamında bugün Tahran'a gelen Katarlı heyetin, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Heyetin ziyareti ve temaslarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA