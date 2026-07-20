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CNN: ABD, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'da uçak sayısını artırmayı hedefliyor

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ABD yönetimi, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'daki uçak sayısını artırmak için Avrupa'daki üslerden ek yakıt ikmal uçakları göndereceğini duyurdu. İsrailli bir kaynak, düzinelerce ABD uçağının İsrail'e geldiğini ve gelmeye devam edeceğini öne sürdü.

ABD yönetiminin, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'daki uçak sayısını artıracağı ve bu nedenle ek uçak göndereceği iddia edildi.

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Orta Doğu'da konuşlu ABD uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Orta Doğu'da gerilim sürerken ABD'nin, yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra Avrupa'daki üslerde bulunan bazı uçakları da bölgeye ek olarak göndereceğini öne sürdü.

İsmi belirtilmeyen İsrailli bir kaynak ise İran'a yönelik marttaki saldırılarda bölgede ABD'ye ait yaklaşık 94 yakıt ikmal uçağının bulunduğunu, uçakların sayısının bir süre sonra 40'a düşürüldüğünü ancak geçen haftadan bu yana artış görüldüğünü belirtti.

İsrailli kaynak, ABD'ye ait düzinelerce yakıt ikmal uçağının geçen günlerde İsrail'e geldiğini ve gelmeye devam edeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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