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CNN: ABD, diplomasiye zaman tanımak için arada İran'a saldırıları durduruyor

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CNN'in haberine göre ABD, İran'a yönelik saldırılarını kasten durdurarak diplomasiye alan açıyor. İki ülke arasında 14 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakatı ile 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.

ABD'nin İran'a saldırılarını zaman zaman durdurarak diplomasiye zaman tanıdığı öne sürüldü.

CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ve İran arasında tansiyon yükselirken arka planda diplomasi de devam ediyor.

Yetkili, "ABD kasten (İran'ı) vuruyor ve ardından gerilimden kaçınmak ve diplomasinin ilerlemesi için duruyor." ifadesini kullandı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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