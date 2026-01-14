Haberler

ABD'den İran'daki Vatandaşlarına Acil Çağrı: "İran'ı Derhal Terk Edin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle vatandaşlarına derhal İran'ı terk etmeleri ve kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a geçmeleri çağrısında bulundu. Protesoların tırmandığı ve şiddet olaylarının riskinin arttığı belirtildi.

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'daki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini belirterek, bu ülkedeki vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri, kara yoluyla Ermenistan veya Türkiye'ye geçiş yapmaları çağrısında bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ABD'nin İran'daki Sanal Büyükelçiliği tarafından bu ülkedeki vatandaşlarına yönelik yapılan uyarıda, İran genelinde protestoların tırmanmaya devam ettiği ve şiddet olaylarına dönüşme riskinin arttığı vurgulandı. Uyarıda, güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan üzerinden çıkış yapılmasının değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, İran'dan Azerbaycan'a girişin gerilim dönemlerinde kısıtlanabildiği hatırlatılarak, alternatif çıkış güzergahlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.

Uyarıda, ülke genelinde artırılan güvenlik önlemleri, yol kapatmalar, toplu taşıma aksamaları ve internet kesintilerinin sürdüğü ifade edildi. İran hükümetinin mobil hatlar, sabit telefonlar ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtladığı da belirtildi. Havayolu şirketlerinin ise İran'a ve İran'dan uçuşları sınırlamayı veya iptal etmeyi sürdürdüğü, bazı şirketlerin uçuşlarını askıya aldığı kaydedildi.

ABD, vatandaşlarına gösterilerden uzak durmaları, dikkati çekmemeleri ve gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında da bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti