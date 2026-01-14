ABD'den İran'daki Vatandaşlarına Acil Çağrı: "İran'ı Derhal Terk Edin"

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, İran'daki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini belirterek, bu ülkedeki vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri, kara yoluyla Ermenistan veya Türkiye'ye geçiş yapmaları çağrısında bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ABD'nin İran'daki Sanal Büyükelçiliği tarafından bu ülkedeki vatandaşlarına yönelik yapılan uyarıda, İran genelinde protestoların tırmanmaya devam ettiği ve şiddet olaylarına dönüşme riskinin arttığı vurgulandı. Uyarıda, güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan üzerinden çıkış yapılmasının değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, İran'dan Azerbaycan'a girişin gerilim dönemlerinde kısıtlanabildiği hatırlatılarak, alternatif çıkış güzergahlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.

Uyarıda, ülke genelinde artırılan güvenlik önlemleri, yol kapatmalar, toplu taşıma aksamaları ve internet kesintilerinin sürdüğü ifade edildi. İran hükümetinin mobil hatlar, sabit telefonlar ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtladığı da belirtildi. Havayolu şirketlerinin ise İran'a ve İran'dan uçuşları sınırlamayı veya iptal etmeyi sürdürdüğü, bazı şirketlerin uçuşlarını askıya aldığı kaydedildi.

ABD, vatandaşlarına gösterilerden uzak durmaları, dikkati çekmemeleri ve gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında da bulunuldu.