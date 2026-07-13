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CENTCOM: ABD ordusu, İran'a ait onlarca hedefi hassas mühimmatlarla vurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası nakliye gemilerine yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla İran'daki onlarca askeri hedefi hassas mühimmatlarla vurduğunu açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, radar mevzileri, füze ve İHA tesisleri hedef alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası nakliye gemilerine yönelik saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla bu ülkedeki "onlarca hedefin hassas mühimmatlarla vurulduğunu" bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik tehditleri en aza indirmek amacıyla İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığı" ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda, İran'a ait hava savunma sistemleri, kıyı radar mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri ile küçük botların hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda savaş uçakları, savaş gemileri, kamikaze İHA'ların yanı sıra ilk kez kamikaze insansız deniz araçlarının da kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı küresel ticaret için hayati bir deniz koridorudur. İran burayı kontrol etmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ı "haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi beyanlarına" rağmen ABD kuvvetlerinin seyir serbestisini sağlamak için hazırlıklı ve konuşlanmış durumda olduğu ileri sürüldü.

ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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