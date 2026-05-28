ABD Ordusu İran'a Yeni Hava Saldırıları Düzenledi

WASHINGTON, 28 Mayıs (Xinhua) -- ABD ordusu, gece saatlerinde İran'a düzenlediği yeni hava saldırısında, bölgedeki ABD kuvvetlerine ve ticari gemilere tehdit oluşturduğu öne sürülen bir askeri tesisi hedef aldı.

CBS News'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre, ABD kuvvetleri İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarını da önledi.

Hava saldırılarının savunma amaçlı olduğunu kaydeden yetkili, ABD-İran arasındaki ateşkesin halen yürürlükte olduğunu ifade etti.

