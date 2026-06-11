Haberler

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal eden tankeri füzeyle hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden Gine-Bissau bayraklı bir petrol tankerini Hellfire füzeleriyle etkisiz hale getirdi. Bu, hafta içinde vurulan üçüncü ticari gemi oldu. Daha önceki bir saldırıda 3 denizci hayatını kaybetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 10 Haziran'da Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini füzeyle etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal ederek "İran petrolü taşımaya çalışan" Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" tankerinin dün füzeyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Tanker mürettebatının "ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması" üzerine, bir ABD uçağının "tankerin makine dairesine iki Hellfire tipi füze" attığı belirtilen açıklamada "Amerikan kuvvetlerinin bu hafta etkisiz hale getirdiği üçüncü ticari gemi oldu." denildi.

Hafta içinde bölgedeki ABD uçaklarının Palau bayraklı "M/T Marivex" ve "M/T Settebello" tankerlerini etkisiz hale getirdiği hatırlatılan açıklamada "Marivex, İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal etmişti ve Settebello ise İran petrolü taşımaya çalışmıştı." ifadeleri kullanıldı.

ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 9 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 135 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

"MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti.

The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte yerimiz

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar