ABD, İran limanına yaklaşan boş petrol tankerini vurduğunu açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında, İran'ın limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankerini hedef aldığını belirtti.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetleri, 15 Temmuz'da Arap Körfezi'ndeki bir İran limanına doğru seyretmeye çalışan ve içinde yük bulunmayan bir petrol tankerini etkisiz hale getirerek İran'a yönelik deniz ablukası tedbirlerini uyguladı." ifadelerine yer verildi.

Curaçao bayraklı "M/T Belma" adlı geminin Kharg Adası'na doğru ilerlediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu ticari geminin "ABD ablukasını ihlal etmeye çalışırken yapılan çok sayıda uyarıyı dikkate almadığı" bildirildi.

Açıklamada, bir ABD hava aracının, bacasına Hellfire füzeleri ateşlemek suretiyle bu gemiyi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Komutanlığın açıklamasında, ABD'nin, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giden veya bu bölgelerden ayrılan gemilere yönelik deniz ablukasını 14 Temmuz'da yeniden uygulamaya koyduğu hatırlatıldı.

Uygulamanın ilk 24 saatinde, kurallara uyan 2 ticari geminin farklı bir rotaya yönlendirildiği ve kurallara uymayan 1 geminin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "ABD kuvvetleri, tam uyumun sağlanması amacıyla teyakkuz halini ve hazırlıklı olma durumunu sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.