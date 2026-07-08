ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle ek saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırıların amacının Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini korumak olduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın " Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.
ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.