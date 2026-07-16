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İran basını: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda en az 10 patlama daha meydana geldi

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ABD ordusunun İran'a yeni saldırı başlattığı duyuruldu. Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda en az 10 patlama meydana geldi. Olaya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası bir kez daha hedef oldu.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Keşm Adası'nda en az 10 patlama daha meydana geldi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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