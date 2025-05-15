ABD, İran'a Yazılı Nükleer Anlaşma Teklifi Sundu

ABD, İran'a Yazılı Nükleer Anlaşma Teklifi Sundu
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ABD, İran ile Umman'da yapılan dördüncü tur müzakerelerde resmi bir yazılı nükleer anlaşma teklifi sundu. İran Dışişleri Bakanı, teklifi değerlendirmek üzere Tahran'a götürdü.

ABD'nin, İran ile Umman'da yapılan dördüncü tur müzakereler sırasında Tahran'a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğu bildirildi.

ABD'den yayın yapan Axios haber platformunun ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili ve konuyla doğrudan bağlantılı iki kaynağına dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi 11 Mayıs'ta Umman'da İran ile ABD arasında yapılan görüşmelerde İran'a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sundu.

Buna göre, nisan başında başlayan görüşmelerde ilk kez Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İranlı yetkililere resmi yazılı bir teklif sunmuş oldu.

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'daki görüşmeler sırasında teklifi aldığı ve istişareler için Tahran'a götürdüğü bilgisi verildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Taraflar dördüncü tur müzakereleri Umman'da yapmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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