Abd: İran'a Yönelik Saldırılarımız Üçüncü Gecede de Devam Etti

WASHINGTON, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Komutanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, "Başkomutanın talimatı doğrultusunda Washington saatiyle 16.45'te, İran'a yönelik art arda üçüncü gece saldırılarını başlattık" ifadesine yer verildi.

CNN'in bir ABD'li yetkiliye dayanarak bildirdiğine göre ABD, İran'ın kıyı gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve füze kabiliyetleri de dahil olmak üzere askeri varlıklarını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump günün erken saatlerinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu gece ve yarın onları çok sert vuracağız" demişti.

Kaynak: Xinhua