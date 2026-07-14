Haberler

Abd: İran'a Yönelik Saldırılarımız Üçüncü Gecede de Devam Etti

Abd: İran'a Yönelik Saldırılarımız Üçüncü Gecede de Devam Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üçüncü gece saldırılarını başlattığını duyurdu. Saldırılarda kıyı gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve füze kabiliyetleri hedef alındı. Başkan Trump, 'Bu gece ve yarın onları çok sert vuracağız' dedi.

WASHINGTON, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Komutanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, "Başkomutanın talimatı doğrultusunda Washington saatiyle 16.45'te, İran'a yönelik art arda üçüncü gece saldırılarını başlattık" ifadesine yer verildi.

CNN'in bir ABD'li yetkiliye dayanarak bildirdiğine göre ABD, İran'ın kıyı gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve füze kabiliyetleri de dahil olmak üzere askeri varlıklarını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump günün erken saatlerinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu gece ve yarın onları çok sert vuracağız" demişti.

Kaynak: Xinhua
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Türkiye kavrulurken Kars'ta 3 metre kar şaşkınlığı

Türkiye kavrulurken o şehirden gelen son görüntü şaşkına çevirdi
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı

Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı