ABD, İran'a karşı üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladığını duyurdu. Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yeteneklerini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.
ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı." ifadelerini kullandı.
Bu saldırıların, İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.
Kaynak: AA / Islam Doğru