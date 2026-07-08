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ABD, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ticari gemileri hedef almasına karşılık olarak bir dizi güçlü hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

NEW ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

ABD saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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