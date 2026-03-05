ABD, İran'a saldırıların başladığından bu yana yaklaşık 20 bin ABD'linin ülkeye döndüğünü belirtti

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 20 bin ABD vatandaşının ülkeye döndüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 20 bin Amerikan vatandaşı Orta Doğu'dan güvenli bir şekilde ABD'ye döndü." bilgisini paylaştı.

Bu rakamın diğer ülkelere güvenli bir şekilde yerleşen veya Orta Doğu'dan ayrılıp hala ABD'ye dönüş yolunda olan birçok Amerikalıyı kapsamadığı vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının charter uçuş ve kara taşımacılığı operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

Bugün yapılacak ek uçuşlar ve kara taşımacılığıyla birlikte bu rakamın artacağı belirtilen açıklamada, ayrıca bakanlığın Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve İsrail'deki ABD vatandaşları için bir Kriz Bildirim Formu oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu ülkelerdeki ABD vatandaşlarının söz konusu formu doldurarak yaklaşan charter uçuş ve kara taşımacılığı seçenekleri hakkında doğrudan bilgi alabilecekleri kaydedildi.