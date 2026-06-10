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Centcom'dan İran'a Yönelik Saldırı Açıklaması

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu. Operasyonun meşru müdafaa kapsamında olduğu belirtildi.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik saldırı düzenlenmeye başlandığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların, bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun bugün Doğu Saati ile 17.00'de başladığı ifade edildi.

CENTCOM, saldırıların İran'a karşı meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini ve İran'ın haksız saldırısı olarak nitelendirilen olaya orantılı bir yanıt niteliği taşıdığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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