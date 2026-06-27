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ABD ordusu İran'a hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

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ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıda İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üsleri hedef alındı.

ABD ordusu, "dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisine saldırmasının ardından, ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerini vurdu." ifadesi kullanıldı.

Singapur bayraklı geminin, İran'ın saldırısı sırasında Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta olduğu kaydedilen açıklamada, "İran güçlerinin ticari deniz taşımacılığına yönelik haksız saldırısı, ateşkesi açıkça ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İran'ın tehlikeli davranışının seyrüsefer özgürlüğüne zarar verdiği" savunulan açıklamada, ABD güçlerinin, boğazdan geçen ticari gemilere "güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam ettiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine dronla saldırdığını ve buna karşılık verip vermeyeceklerinin yakında görüleceğini kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." demişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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