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ABD'den İran'a Altıncı Gece Saldırısı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla altıncı gece üst üste yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik üst üste altıncı gece yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 14.00'te İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası düzenlemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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