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ABD ordusu İran'a yönelik 12. saldırı dalgasını duyurdu

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CENTCOM, İran'a yönelik 12. saldırı dalgasını tamamladığını, füze ve İHA tesislerinin vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12'incisini tamamladıklarını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM 22.30'da (TSİ 05.30) İran'a yönelik başlattığı saldırıların arka arkaya 12. gecesini tamamlamıştır." ifadesine yer verildi.

Saldırılarda, İran'ın denizcilik kapasiteleri, füze ve İHA depo tesisleri, kıyı izleme tesisleri, hava savunma varlıkları gibi askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda İran'ın sivil denizciler ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin azaltıldığı savunuldu.

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının da sürdüğü bildirilen açıklamada, "Bugün itibarıyla CENTCOM, gemilerin İran limanlarından çıkmasını ya da buraya girmesini engellemek amacıyla 9 ticari gemiyi geri döndürmüş, 1 gemiyi ise hizmet dışı bırakmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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