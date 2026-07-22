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ABD ordusu, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

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CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri tehdit eden İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmak için 11. saldırı dalgasını başarıyla tamamladığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" 11. saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, CENTCOM'un TSİ 03.15'te İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ettiği" bilgisine yer verildi.

CENTCOM, TSİ 02.00'de İran'daki "askeri hedeflere" yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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