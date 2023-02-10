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ABD: Irak ekonomisini güçlendirmek ve bölgeye yeniden entegre etmek için çalışıyoruz

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ABD: Irak ekonomisini güçlendirmek ve bölgeye yeniden entegre etmek için çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak ekonomisini güçlendirmek ve bölgeye yeniden entegre etmek için çalıştıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak ekonomisini güçlendirmek ve bölgeye yeniden entegre etmek için çalıştıklarını söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberindeki heyet ile resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Hüseyin, Washington'da ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik çerçeve anlaşmasına uygun olarak Irak ekonomisini güçlendirmek ve bölgeye yeniden entegre etmek için çalıştıklarını belirtti.

Stratejik çerçeve anlaşmasında enerji ve elektriğe özel olarak odaklanılacağını vurgulayan Blinken, Irak'ın enerji alanında bağımsız olabileceğini ve olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hüseyin ise ülkesinin Irak ekonomisini inşa etme temelinde Washington ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed - Güncel

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