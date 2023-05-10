ABD ile Kuzey Makedonya dezenformasyonla mücadelede işbirliği yapacak

ABD ile Kuzey Makedonya'nın, dezenformasyon ve bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliği için mutakabak zaptı imzaladığı bildirildi.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "8 Mayıs 2023'te ABD Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken ile yapılan bir toplantıyı takiben, Kuzey Makedonya Başbakanı Dmitar Kovaçevski ve ABD Küresel İletişim Merkezi Özel Temsilcisi ve Koordinatörü James P. Rubin, NATO müttefikleri olan iki ülke arasında bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliği yapılmasını öngören bir Mutabakat Zaptı imzaladılar." denildi.

Açıklamada bu mutabakatın, iki ülke heyetlerinin 11 Nisan 2023'te Üsküp'te yaptığı görüşmelere müteakip atılan adımların bir parçası olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu görüşmeler sırasında, her iki taraf da Rusya ve diğer bazı ülkelerin demokrasiyi ve ulusal güvenliği zayıflatmak için dezenformasyona başvurduğundan endişe duyduklarını ifade ettiler. Yeni Mutabakat Zaptı, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele etmek, demokratik süreçleri korumak ve dirençli bilgi ekosistemleri oluşturmak için daha yakın işbirliği yapmayı mümkün kılacak." ifadelerine yer verildi.