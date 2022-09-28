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ABD, Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor

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ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı.

ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı. Florida'nın Tampa kentinde uyarıları takiben tahliyeler başladı. Tahliye dolayısıyla Tampa Körfezi bölgesindeki I-4 otoyolunda yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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