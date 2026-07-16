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İran basını: ABD, Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenledi

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ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Sirik kenti ve Keşm Adası çevresine bombalı saldırı düzenledi. Saldırıların boyutu incelemelerin ardından açıklanacak.

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya ABD bombaları isabet etti.

Daha sonra da 00.57'de Keşm Adası çevresindeki bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenledi.

Saldırıların boyutunun incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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