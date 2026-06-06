CENTCOM: ABD, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine "acil tehdit" oluşturan 4 İran İHA'sını düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran İHA'sını düşürdüğü belirtildi.

ABD ordusunun "daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla" Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini de vurduğu kaydedilen açıklamada "Amerikan güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı öz savunma amacıyla teyakkuzda." ifadeleri kullanıldı.