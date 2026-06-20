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ABD ordusu: Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı yönündeki açıklamasının ardından boğazın gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu. 20 Haziran'da 55 ticari geminin geçiş yaptığı belirtildi.

ABD ordusu İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatacağı yönündeki açıklamasından kısa süre sonra "boğazın gemi geçişlerine halen açık olduğu" mesajını paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti.

İran'ın Boğaz ile ilgili son açıklamasına herhangi bir atıf yapılmayan CENTCOM açıklamasında, 20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı." ifadesine yer verildi.

ABD ordusu, bu kapsamda güvenli geçişlerin sürdürülebilmesi için bölgedeki görevine devam ettiğini de açıklamasına ekledi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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