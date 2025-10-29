Haberler

ABD Hükümetinin Çin'le Teknoloji Satışına İlişkin İddialar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Associated Press, ABD hükümetinin, ülkede gelişen gözetleme teknolojilerinin Çin'e satışını uzun yıllardır desteklediğini ve şirketlere bu konuda kolaylık sağladığını iddia etti. Analizler, farklı dönemlerdeki yönetimlerin bu durumu göz ardı ettiğini ortaya koyuyor.

The Associated Press (AP), "ABD hükümetinin, ülkedeki şirketlerin gözetleme amacıyla kullanılan teknolojileri Çin'e satmasına uzun yıllardır izin verdiğini hatta onlara bu konuda kolaylık sağladığını" iddia etti.

AP, konuya ilişkin belgeleri, ABD Kongresine verilen ifadeleri ve ABD'li, Çinli yetkililerle yapılan görüşmeleri analiz ederek, Washington ve Pekin arasındaki ticari ilişkilerin yakın geçmişine dair inceleme yürüttü.

Farklı partilerden başkanların yönetimindeki 5 dönem boyunca ABD hükümetinin, ülkedeki şirketlere, teknolojilerini Çin'in polis teşkilatına, devlet kurumlarına ve gözetleme firmalarına satmaları konusunda defalarca izin verdiği hatta yardımcı olduğu ileri sürüldü.

ABD Ticaret Bakanlığının, 10 yılı aşkın süre boyunca ABD'li satıcılar ile Çinli güvenlik kurumları ve hükümet yetkilileri arasında köprü görevi gördüğü, Amerikan yapımı ürünlerin Pekin'e pazarlanmasını teşvik ettiği savunuldu.

Çin, kısıtlamalara rağmen teknoloji almaya devam etti

Söz konusu incelemede, ABD hükümetinin "ulusal güvenlik sorunları" ve "insan hakları ihlalleri" konusunda açıktan uyarılar yaparken, perde arkasında şirketleri bu şekilde desteklemesine ve Çin'in de çeşitli gerekçelerle getirilen yaptırımları ve ticaret yasaklarını delmesine uzun yıllardır ABD Kongresince göz yumulduğu iddia edildi.

Örneğin ABD'nin ileri düzey çiplerin ihracatına ilişkin katı kuralları karşısında Çin'in 2024'te, ABD'li şirketlerden 20,7 milyar dolar değerinde çip imalat malzemesi satın aldığı öne sürüldü.

Çin'in yapay zeka destekli gözetleme teknolojilerinin geliştirilmesinde de bazı ABD merkezli teknoloji firmaların bulut hizmetlerinden faydalandığı savunuldu.

Lobicilik faaliyetleri devreye girdi

Ayrıca teknoloji şirketlerinin ve meslek birliklerinin, Çin ile ticarete ilişkin önemli yasa tasarıları üzerinde çalışan lobicilere son 20 yılda yüz milyonlarca dolar harcadığı iddia edildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Smith'in 2006'da "ABD'li teknoloji şirketlerinin, Çin'in gözetleme faaliyetlerine katkısının sınırlanmasını" içeren ve Kongre'den geçemeyen yasa tasarısına karşı da onlarca şirketin ve meslek birliğinin lobicilik faaliyeti yürüttüğü ileri sürüldü.

Üstelik birçok ABD başkanının döneminde de söz konusu lobicilere ve yandaşlarına, hükümette yüksek görevler verildiği savunuldu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay

Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
title