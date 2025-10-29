ABD Hükümetinin Çin'le Teknoloji Satışına İlişkin İddialar

The Associated Press (AP), "ABD hükümetinin, ülkedeki şirketlerin gözetleme amacıyla kullanılan teknolojileri Çin'e satmasına uzun yıllardır izin verdiğini hatta onlara bu konuda kolaylık sağladığını" iddia etti.

AP, konuya ilişkin belgeleri, ABD Kongresine verilen ifadeleri ve ABD'li, Çinli yetkililerle yapılan görüşmeleri analiz ederek, Washington ve Pekin arasındaki ticari ilişkilerin yakın geçmişine dair inceleme yürüttü.

Farklı partilerden başkanların yönetimindeki 5 dönem boyunca ABD hükümetinin, ülkedeki şirketlere, teknolojilerini Çin'in polis teşkilatına, devlet kurumlarına ve gözetleme firmalarına satmaları konusunda defalarca izin verdiği hatta yardımcı olduğu ileri sürüldü.

ABD Ticaret Bakanlığının, 10 yılı aşkın süre boyunca ABD'li satıcılar ile Çinli güvenlik kurumları ve hükümet yetkilileri arasında köprü görevi gördüğü, Amerikan yapımı ürünlerin Pekin'e pazarlanmasını teşvik ettiği savunuldu.

Çin, kısıtlamalara rağmen teknoloji almaya devam etti

Söz konusu incelemede, ABD hükümetinin "ulusal güvenlik sorunları" ve "insan hakları ihlalleri" konusunda açıktan uyarılar yaparken, perde arkasında şirketleri bu şekilde desteklemesine ve Çin'in de çeşitli gerekçelerle getirilen yaptırımları ve ticaret yasaklarını delmesine uzun yıllardır ABD Kongresince göz yumulduğu iddia edildi.

Örneğin ABD'nin ileri düzey çiplerin ihracatına ilişkin katı kuralları karşısında Çin'in 2024'te, ABD'li şirketlerden 20,7 milyar dolar değerinde çip imalat malzemesi satın aldığı öne sürüldü.

Çin'in yapay zeka destekli gözetleme teknolojilerinin geliştirilmesinde de bazı ABD merkezli teknoloji firmaların bulut hizmetlerinden faydalandığı savunuldu.

Lobicilik faaliyetleri devreye girdi

Ayrıca teknoloji şirketlerinin ve meslek birliklerinin, Çin ile ticarete ilişkin önemli yasa tasarıları üzerinde çalışan lobicilere son 20 yılda yüz milyonlarca dolar harcadığı iddia edildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Smith'in 2006'da "ABD'li teknoloji şirketlerinin, Çin'in gözetleme faaliyetlerine katkısının sınırlanmasını" içeren ve Kongre'den geçemeyen yasa tasarısına karşı da onlarca şirketin ve meslek birliğinin lobicilik faaliyeti yürüttüğü ileri sürüldü.

Üstelik birçok ABD başkanının döneminde de söz konusu lobicilere ve yandaşlarına, hükümette yüksek görevler verildiği savunuldu.