ABD'den vatandaşlarına "daha dikkatli olun" uyarısı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri devam ederken, yurtdışındaki vatandaşlarına daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Diplomatik temsilciliklerin hedef alındığı ve seyahatlerin aksayabileceği belirtildi.

ABD hükümeti, İran'a yönelik saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadaki vatandaşlarına "daha dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, dünya genelinde ABD diplomatik temsilciliklerinin halihazırda hedef alındığı belirtilerek, hava sahasının zaman zaman kapatılmasının seyahatlerde aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

"İran bağlantılı grupların dünya genelinde Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabileceği" uyarısında bulunulan açıklamada, yurt dışındaki vatandaşlara en yakın ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi."

Açıklamada, Orta Doğu'dakiler başta olmak üzere tüm ABD vatandaşlarına "daha dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Şilan Turp
