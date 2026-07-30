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ABD hükümeti aylardır beklettiği aşı vakfı GAVİ'nin 600 milyon dolarlık fonunu verecek

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ABD hükümeti, kullandıkları aşıları ve hesap vermemelerini gerekçe göstererek fon vermeyi reddettiği Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVİ) 600 milyon dolarlık fonunu serbest bırakmayı kabul etti.

ABD hükümeti, kullandıkları aşıları ve hesap vermemelerini gerekçe göstererek fon vermeyi reddettiği Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVİ) 600 milyon dolarlık fonunu serbest bırakmayı kabul etti.

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, ABD Dışişleri Bakanlığının, birçok düşük gelirli ülkede aşılama faaliyetleri yürüten GAVİ'nin fonlanmasına yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Collins, Bakanlığın, Kongre onayıyla 2025 ve 2026 mali yıllarında GAVİ'ye ayrılan ancak aylardır bekletilen 600 milyon dolarlık fonunu serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr'a talimat verdiği ve GAVİ'ye "destek vermeyi değerlendirmeden önce anlamlı reformlar yapıldığından emin olmalarını" istediği belirtildi.

Bakanların GAVİ ile görüşmelerinin, aşı güvenliğini artıran ciddi taahhütlerle sonuçlandığı aktarılan açıklamada, fonun derhal sağlanacağı kaydedildi.

Politico dergisinin haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından nisanda yapılan açıklamada, GAVİ'nin, fonların nasıl kullanıldığına dair verileri hükümete vermeyi reddettiği öne sürülmüştü.

Bakan Kennedy de Vakfı çocuklara karşı "tehlikeli içeriklere sahip eski aşılar" kullanmakla suçlamıştı.1

Kaynak: AA
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