ABD'den iki Honduraslı yetkiliye "seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle vize kısıtlaması

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Honduras'taki seçim sonuçlarına müdahale ettikleri gerekçesiyle iki yerel yetkilinin vizesini iptal etti. Bakanlık, bölgenin istikrarını zedeleyen eylemlere tolerans göstermeyeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Honduraslı yetkiliye 30 Kasım'daki seçimin sonuçlarına müdahale edildiği gerekçesiyle vize kısıtlaması uyguladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Seçim mahkemesi yargıçlarından Mario Morazan'ın vizesinin "seçim sonuçlarına müdahale ve oy sayımının engellendiği" gerekçesiyle iptal edildiği bildirilen açıklamada, Ulusal Seçim Konseyi Üyesi Marlon Ochoa'nın da vize başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD, ulusal güvenliği ve bölgenin istikrarını zedeleyen eylemlere müsamaha göstermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Honduras'taki seçimler

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 30 Kasım'da sandık başına gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık'ta, Honduras'ta oy sayımının durdurulduğu iddialarına tepki göstererek, yetkililerin seçim sonuçlarıyla "oynamaya çalışması" halinde ciddi sonuçlarının olacağını kaydetmişti.

Trump, "Görünüşe göre Honduras, başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa bedeli çok ağır olur." uyarısında bulunmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ise 10 Aralık'ta Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Castro, 17 Aralık'ta da genel seçimlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sonuçların kesinleşmemesi üzerine hükümetini devirmeye yönelik darbe girişiminin planlandığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
